В Челябинской области первый вице-мэр продал теще землю за бесценок

Прокуратура требует уволить высокопоставленного чиновника, продавшего теще землю по цене, в девять раз меньшей рыночной стоимости.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Еткульского района внесло представление главе муниципалитета с требованием устранить нарушения законодательства о противодействии коррупции.

«Установлено, что в следственном отделе по Коркино СУ СКР по Челябинской области расследуется уголовное дело, в рамках которого указанному лицу предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий)», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Установлено, что в январе 2014 года чиновник незаконно предоставил собственной теще в аренду земельный участок в селе Еткуль для размещения базы строительных материалов, несмотря на то, что участок по виду разрешенного пользования не соответствует Генеральному плану и Правилам землепользования и застройки поселения, так как расположен вне установленных границ территориальных зон.

В результате женщина выкупить указанный участок по льготной цене – 321 тысяча 46 рублей 22 копейки, что существенно ниже рыночной стоимости – 2 миллиона 743 тысячи рублей.

«В соответствии с Федеральным законом РФ «О противодействии коррупции» действия должностного лица содержат признаки коррупции, что является недопустимым для руководящего звена органа местного самоуправления. Данные обстоятельства указывают на то, что чиновник не принял мер к предотвращению конфликта интересов, а напротив способствовал его возникновению – незаконной передаче земельного участка в аренду своей теще по льготной цене, используя при этом свои служебные полномочия», – сообщили в надзорном ведомстве.

Такие действия дают основания для утраты доверия к работнику со стороны работодателя, что является обстоятельствами, влекущими расторжение трудового договора по инициативе работодателя, отметили в прокуратуре. И потребовали уволить чрезмерно заботливого зятя из администрации Еткульского района.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования поставлено на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.09.18

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