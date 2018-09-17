Четыре рабочих пострадали при взрыве на котельной в Сатке

Из-за аварии на котельной в Сатке пострадали четыре человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, троим из четырех работников, пострадавших из-за аварии на котельной, потребовалась госпитализация. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Как уточнили в ведомстве, женщину с ожогами 20% поверхности тела уже транспортируют в Челябинск. Мужчину с ожогами кистей (7-10% поверхности тела) планируют также перевести в Челябинск в ближайшие дни. Еще один мужчина остается в больнице Сатки, у него сломано ребро, ушибы, ссадины.

Челябинск, Виктор Елисеев

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