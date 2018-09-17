Шесть лет «строгача» за целеустремленность: суд вынес приговор студенту из Миасса

Студент из Миасса лишился свободы за попытку сбыта наркотических средств.

Как сообщили «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Чебаркульский городской суд признал 20-летнего жителя Миасса – ранее не судимого студента одного из вузов Челябинска – виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере.

В суде установлено, что молодой человек в ноябре 2017 года приобрел через Интернет у неизвестного наркотическое средство мефедрон массой не менее 0,89 грамма, отыскал в гаражах место хранения наркотика, однако был задержан сотрудниками полиции.

Однако первая неудача ничему не научила южноуральца. Спустя две недели он приобрел гашиш (не менее 6 граммов в трех пакетиках) и метамфетамин (не менее 35 граммов в 49 пакетиках), после чего вместе с несовершеннолетним приятелем организовал 52 «закладки» наркотического средства.

Однако сбыт наркотических средств не довел до конца, так как был снова задержан сотрудниками полиции.

Молодой человек вину признал в полном объеме, в ходе следствия заключил досудебное соглашение.

При назначении наказания суд учел отсутствие отягчающих вину обстоятельств, признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличение иных соучастников, привлечение к уголовной ответственности впервые, положительные характеристики и назначил студенту наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.09.18

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