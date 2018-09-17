На Южном Урале сбор урожая перевалил через экватор

В Челябинской области намолочено свыше 1 миллиона тонн хлеба.

Как сообщили «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, в регионе обмолочено 56% площади зерновых и зернобобовых культур, собрано 1 миллион 100 тысяч тонн зерна. За последние сутки обмолочена 91 тысяча гектаров. Урожайность в среднем составила 14 центнеров с гектара.

«Важно сохранить темп работ и завершить кампанию до конца первой декады октября. Для этого надо использовать каждый погожий день и ресурсы, которые есть сегодня у наших аграриев. Стратегическая задача – обеспечить собственную продовольственную безопасность, а также предоставить нашим производителям сырье для кормов в необходимом количестве»,– подчеркнул глава региона Борис Дубровский.

Как отметил заместитель губернатора Сергей Сушков, ежесуточная выработка в этом году превышает прошлогоднюю. Это стало возможным благодаря вовремя направленным ресурсам на поддержку сельского хозяйства: на обновление техники, на закупку топлива.

«700 тысяч, которые необходимы для обеспечения хлебом населения, уже в закромах. 300 тысяч тонн нужны на семена. Остальное – это фураж, зерно, которое является основой для питания сельскохозяйственных животных. Двадцать дней нужно нашим аграриям, чтобы собрать до конца то, что выросло в этом году. Виды на урожай, в целом, неплохие. Идет также уборка овощей и картофеля. По ним урожайность выше, чем в прошлом году», – пояснил Сергей Сушков.

По данным областного минсельзхоза, по темпам обмолота лидируют Брединский, Кизильский и Варненский районы. В Брединском районе к 17 сентября обмолочено 76% посевных площадей (это 126 тысяч гектаров), намолочено 130,7 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур. В Кизильском районе обмолот составляет 71%, собрано около 130 тысяч тонн зерна. В Варненском районе аграрии обмолотили 66% площадей, собрав 100,5 тысяч тонн зерна. Самая высокая урожайность зерновых в Чебаркульском (25,1 центнера с гектара) и в Сосновском (22,3 центнера с гектара) районах.

Завершается заготовка сена, сенажа, силосных культур. Набирает темпы уборка овощей и картофеля. Овощей в хозяйствах к 17 сентября собрано более 5,5 тысяч тонн (убрано 20% площадей), картофеля – 51,5 тысяча тонн (36% от общей площади посадок).

Челябинск, Виктор Елисеев

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