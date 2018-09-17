На Урале бросили на улице полуторагодовалого ребенка

В Миассе полуторагодовалую девочку бросили одну на улице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ребенка обнаружили 15 сентября: малышка в одиночку разгуливала по улице Романенко. Прохожие вызвали полицию. Стражи порядка отвезли девочку в больницу, а сами начали розыск родственников. Очевидцы утверждают, что ребенок был очень легко одет и голодный.

Обсуждая ситуацию в соцсетях, горожане сообщают, что девочку видели рядом с пожилым мужчиной, но в какой-то момент он просто ушел, оставив ребенка одного.

Родственников удалось найти только сегодня к 15:00.

«Личность ребенка установлена, мать найдена», – сообщили в ОМВД Миасса. Женщину привлекли к ответственности по статье 5.35 административного кодекса Российской Федерации «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Миасс, Павел Зварзин

Миасс. Другие новости 17.09.18

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