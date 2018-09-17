На Южном Урале снова продлили НМУ

Режим черного неба на Южном Урале снова продлен.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 19 часов 17 сентября до 12 часов 18 сентября в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

Отметим, НМУ продержались на Южном Урале практически всю прошедшую неделю: перерыв составил около суток. Поскольку завтра днем ветер с южного направления должен смениться на западный, есть надежда, что смог на некоторое время рассеется.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 17.09.18

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