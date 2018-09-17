ВККС рекомендовала главу Челябинского облсуда на пост руководителя Седьмого кассационного суда

Председатель Челябинского областного суда Сергей Минин рекомендован на пост главы Седьмого кассационного суда.

Как передает корреспондент «Новый День», члены Высшей квалификационной комиссии судей единогласно поддержали кандидатуру Сергея Минина.

Напомним, председатель Челябинского областного суда был единственным кандидатом на пост главы Седьмого кассационного суда общей юрисдикции, который будет находиться в Челябинске.

Сергей Минин родился в 1952 году в Серове Свердловской области. В 1979 году окончил Свердловский юридический институт. 1980-1982 годы – судья Верх-Исетского районного суда Свердловска. 1982-1989 годы – судья Свердловского областного суда. В течение 10 лет работал заведующим юридической консультации. С 2000 года вернулся на государственную службу, в течение 5 лет работал в должностях начальника управления юстиции Свердловской области, начальника управления юстиции Уральского федерального округа. В 2005 году назначен первым заместителем председателя Федерального арбитражного суда Уральского округа, в 2011 году – заместителем председателя в этом суде (в связи с назначением на новый шестилетний срок полномочий и упразднением должности первого заместителя в системе арбитражных судов).

В 2014 году назначен председателем Челябинского областного суда на шестилетний срок полномочий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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