Сезон начинается: Челябинская область готова к зиме на 98%

Средний уровень готовности муниципальных образований к отопительному сезону на сегодняшний достиг 98%. Об этом губернатору Челябинской области Борису Дубровскому на аппаратном совещании доложил его заместитель Сергей Шаль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего на модернизацию и подготовку к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, а также замену неэффективных котельных в текущем году направлено более 1,2 млрд рублей:

350 млн рублей выделено из областного бюджета, еще 867,8 млн рублей составляют средства местных бюджетов и предприятий ЖКХ.

«В регионе сформирована необходимая материально-техническая база для безопасного прохождения отопительного периода. Остаются тонкие настройки, необходимо в ближайшее время их завершить. Прошу на особый контроль взять территории, где были сорваны сроки вхождения в осенне-зимний период в прошлом году, напомню, что ответственность за подачу тепла в дома южноуральцев несут лично главы территорий. Также все территории должны быть готовы в ближайшее время подать тепло в социальные учреждения», – подчеркнул Борис Дубровский.

Для того, чтобы усилить муниципальный контроль за подготовкой к отопительному сезону, в Челябинской области впервые введено проектное управление, сообщил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль. В каждом районе и городском округе действует программа, выполнив все условия которой, муниципалитет своевременно получит паспорт готовности к зиме и своевременно начнет отопительный период. Во всех 43 городских округах и муниципальных районах Южного Урала реализуются планы подготовительных работ, в соответствии с графиками проведены противоаварийные тренировки, сформированы аварийные запасы материально-технических ресурсов, которые могут понадобиться при устранении аварий.

«В этом году в соответствии с поручением губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подготовка к зиме ведется с использованием проектного метода, создан проектный офис и паспорта проектов. Это для нас новый опыт, но это сказалось положительно на подготовке. На сегодняшний день динамика у нас лучше, чем в прошлом году: в целом 98% всего оборудования готово к отопительному сезону», – проинформировал Сергей Шаль.

782 из 815 котельных, отапливающих жилой фонд и объекты социальной сферы полностью готовы и уже начинают работу. К подаче тепла подготовлено более 99 % жилых домов, оснащенных централизованным отоплением – это более 81 млн квадратных метров жилья.

Также заместитель губернатора сообщил, что было организовано совещание с Ростехнадзором, где обсудили основные «болевые точки» в подготовке к отопительному сезону в Челябинской области, за которыми будет установлен дополнительный контроль. Так, по его словам, пристальное внимание уделяется подготовке котельной в Юрюзани, подготовка к зимнему периоду в Копейске и Троицке. В Троицке введена в эксплуатацию новая котельная на 120 мегаватт, на сегодняшний день там продолжаются работы по реконструкции системы газоснабжения, закончены они будут до 1 октября 2018 года. До конца года планируется заменить 10 убыточных котельных в Карабаше, поселке Нижний Атлян Миасского городского округа, поселке Субутак Агаповского района, селах Еткуль и Коелга Еткульского района, Бердяуш Саткинского района, поселке Малая Сосновка Сосновского района, поселках Кумысное, Белозеры и Целинное Троицкого района.

«В целом Челябинская область к отопительному сезону готова, на сегодняшний день уже начался отопительный период в шести муниципальных образованиях. Кусинский район полностью вошел в отопительный сезон. В Златоусте, Саткинском районе, Верхнем Уфалее, Кыштыме, Усть-Катаве и Аргаяшском районе местные власти начали подавать тепло на объекты социальной сферы. Отмечу, что для начала отопительного периода не нужно ждать пяти холодных дней, глава муниципалитета имеет право принять решение и подать тепло в дома раньше. Также социальные учреждения могут подать заявку в теплоснабжающую организацию, чтобы там отопление было включено до официального начала отопительного периода», – резюмировал Сергей Шаль.

Добавим, что на Южном Урале поддерживается в состоянии готовности областной аварийный запас: четыре передвижные котельные, четыре передвижные электростанции, 10 комплектных трансформаторных подстанций, а также другое оборудование и расходные материалы. Помимо областных передвижных электростанций на случай непредвиденных ситуаций имеется: 117 передвижных электростанций в муниципалитетах; 12 передвижных электростанций и две передвижные мобильные подстанции филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго»; 14 дизель-генераторов главного управления МЧС России по Челябинской области; 115 стационарных электростанций на котельных, отапливающих население и объекты социальной сферы.

Плюс ко всему, планируется привлечь около 73,4 млн рублей за счет предприятий ЖКХ и местных бюджетов дополнительно к муниципальным и областному аварийным запасам.

Надежность работы отопительной системы будут обеспечивать около тысячи аварийных бригад. Это 4,6 тыс человек. Электростанции региона обеспечены запасами резервного топлива свыше нормативных величин, в том числе: 767,844 тыс тонн угля, 16,741 тыс тонн мазута, 12,159 тыс тонн дизельного топлива.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 17.09.18

Борис Дубровский обсудил подготовку к саммитам ШОС и БРИКС с руководителем Администрации Президента РФ Антоном Вайно. / ВККС рекомендовала главу Челябинского облсуда на пост руководителя Седьмого кассационного суда. / На Южном Урале снова продлили НМУ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»