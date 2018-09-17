На Урале автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие

В Челябинской области по вине водителя автобуса в больницу попали автоледи и ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла 16 сентября в 17:15 на 68 километре автодороги «Челябинск-Троицк».

Водитель рейсового автобуса «КИА Грандбир» на перекрестке, при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю, пользующемуся преимуществом при проезде перекрестков, двигавшемуся по главной дороге. В итоге автобус столкнулся с машиной «Форд Фиеста». В результате автоледи, управлявшая легковушкой, и ее 12-летняя дочь получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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