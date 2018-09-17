Горэкоцентру запретили вывозить промышленный мусор на уже закрытую свалку

Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию муниципального унитарного предприятия «Городской экологический центр» и изменил постановление Металлургического районного суда от 10 сентября 2018 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководство МУП «ГорЭкоЦентра» обжаловало постановление суда первой инстанции, отметив, что приостановлена вся деятельность, осуществляемая организацией, что мешает выполнению иных функций, не связанных с вывозом мусора.

Областной суд в качестве наказания назначил МУП «ГорЭкоЦентр» административное приостановление деятельности в виде запрета сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I-IV классов промышленности на земельном участке, расположенном в границах улиц Хлебозаводской, Автоматики, Героев Танкограда, Северный луч в Металлургическом районе Челябинска (территория городской свалки), на 60 суток. В остальной части постановление районного суда оставлено без изменения.

Отметим, что Горэкоцентр в любом случае не смог бы вывозить на этот полигоны отходы, так как с 10 сентября челябинская свалка полностью закрыта.

Челябинск, Светлана Намская

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