Мэрия Челябинска не торопится с очисткой Шершневского водохранилища

Глава Челябинска Евгений Тефтелев заявил, что очистка Шершней начнется только после консультаций с экологами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городские власти в курсе появления зеленой жижи на водной глади Шершневского водохранилища – единственного питьевого источника Челябинской агломерации. Об этом сообщил мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

Напомним, о неприятном наблюдении горожане рассказали в социальных сетях в минувшие выходные. Челябинцев обеспокоило появление зеленой тягучей пленки на поверхности водоема.

«Цветение» водохранилища – не новость. Оно происходит ежегодно, причем не по одному разу. Но обычно это бывает весной и летом. Осенью раньше подобного явления не наблюдалось. Обычно «цветение» связывается с распространением буро-зеленых водорослей, которое провоцирует обилие фосфатов, попадающих в водохранилище вместе с бытовыми отходами.

В мэрии Челябинска информацию о новом факте «цветения» восприняли спокойно. «Мы мониторим ситуацию. Сегодня есть разные мнения. Экологи вместе с лабораториями работают. Дадут заключения, и будем принимать решения», – заявил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Между тем, известно, что подобное «цветение» может привести к замору рыбы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.09.18

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