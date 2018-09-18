В Сирии пропал самолет с российскими военными

В Сирии пропал самолет с 14 российскими военными. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 17 сентября в 23 часа по московскому времени. Ил-20 возвращался на базу Хмеймим и исчез с радаров после начала ракетной атаки израильских и французских вооруженных сил на промышленные объекты в провинции Латакия: израильтяне вели обстрел с воздуха, французы – с фрегата «Овернь» в восточной части Средиземного моря.

Командование авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию, по некоторым данным самолет мог упасть в море и затонуть.

Израиль комментировать инцидент с российским самолетом пока отказывается. «Мы не комментируем сообщения из-за рубежа», – цитирует сотрудницу пресс-службы армии обороны Израиля РИА «Новости», отмечая, что перед разговором с корреспондентами она проконсультировалась с начальством.

Москва, Игорь Юров

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