Минобороны России озвучило официальную версию исчезнования с радаров российского военного самолета Ил-20 над Средиземным море: самолет-разведчик был сбит ракетой комплекса ПВО С-200 сирийской армии по вине Израиля. Как информирует оборонное ведомство, в результате «враждебных» действий израильских летчиков погибли 15 российских военнослужащих. Ранее сообщалось, что на борту пропавшего самолета ВКС РФ находились 14 военнослужащих.

По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майор Игоря Конашенкова, наносящие по территории Сирии ракетные удары израильские самолеты F-16 прикрылись российским Ил-20 и тем самым подставили его под удар сирийских ПВО. В результате Ил-20, у которого «эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16», был сбит ракетой комплекса С-200, отметил он.

Конашенков добавил, что израильские самолеты наносили удары в районе города Латакия и преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе. По его словам, ВВС Израиля выполняли бомбометание в непосредственной близости от заходившего на посадку российского самолета Ил-20.

В Минобороны РФ расценили действия Израиля провокационными и враждебными. «В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих… Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства», – сказал Конашенков (цитата по «Интерфаксу».

В заявлении российского оборонного ведомства отмечается, что Израиль предупредил России о планируемой операции в Сирии по горячей линии лишь за минуту до удара, что не позволило вывести Ил-20 в безопасную зону.

По данным Минобороны РФ, израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 километров. «Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию», – подчеркнул Конашенков.

«Военное ведомство России оставляет за собой право на адекватные ответные действия после враждебных действий израильской стороны в Сирии», – говорится в заявлении Минобороны РФ.

Как сообщал «Новый День», Ил-20 пропал 17 сентября в 23:00 мск после начала ракетной атаки израильских и французских вооруженных сил на промышленные объекты в провинции Латакия: израильтяне вели обстрел с воздуха, французы – с фрегата «Овернь» в восточной части Средиземного моря. Командование авиабазы Хмеймим проводит поисково-спасательную операцию в районе предполагаемого падения самолета. В ней задействован спасательный буксир «Профессор Николай Муру».

Израиль отказывается комментировать инцидент с российским самолетом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.09.18

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