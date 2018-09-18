Найдено место падения сбитого Ил-20: из воды подняты тела военнослужащих и обломки

Сбитый сирийской ПВО российский военный самолет Ил-20 упал в Средиземное море у берегов сирийской провинции Латакия, в 27 км западнее от населенного пункта Баниас, сообщает Минобороны России. Обломки самолета-разведчика, останки членов экипажа и личные вещи найдены и подняты на борт российских кораблей. Поисковая операция была организована ночью командованием российской авиабазы Хмеймим.

Отмечается, что в поисковых работах задействованы 8 кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России.

Ранее сегодня Минобороны России сообщило, что самолет-разведчик Ил-20 был сбит ракетой комплекса ПВО С-200 сирийской армии по вине Израиля. Погибли 15 российских военнослужащих. По данным ведомства, израильские самолеты F-16 во время нанесения ракетных ударов по армейским сирийским объектам в провинции Латакия прикрылись Ил-20 и тем самым подставили его под удар сирийских ПВО. Более того, отметили в ведомстве, Израиль заранее не предупредил Москву о готовящейся атаке, несмотря на имеющиеся договоренности о предотвращении опасных инцидентов.

Траектория полета израильских F-16 и российского Ил-20, который сбила сирийская ПВО, скриншот видео Минобороны РФ

В Минобороны РФ заявили, что Россия оставляет за собой право на адекватные ответные действия по отношению Израиля. Отметим, что об этом же министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал своего израильского коллегу Авигдора Либермана в ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора. «Действия израильского военного командования не отвечают духу российско-израильского партнерства», – констатировал министр обороны России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.09.18

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