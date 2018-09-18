Израиль отверг обвинения России и назвал виновников крушения Ил-20

Израиль отверг обвинения Минобороны России в причастности к гибели российского военного самолета-разведчика Ил-20 у сирийского побережья, возложив ответственность за трагедию на правительственные силы Сирии, чьи военные сбили самолет, Иран и «террористические организации» движения «Хезболла». Об этом сообщается в официальном твиттере Армии Израиля. В израильском минобороны заявили о готовности предоставить всю необходимую информацию для расследования «печального инцидента». Израильская сторона также заявила, что скорбит в связи с гибелью членов экипажа российского самолета.

Армия Израиля признала факт нанесения ракетного удара по сирийским военным объектам в провинции Латакия, с которых, по ее утверждению, Иран собирался передать «Хезболле» «системы для производства точного и смертоносного оружия».

Как уверяет минобороны Израиля, российский Ил-2 был сбит в результате массированного и беспорядочного огня со стороны сирийских ПВО. По его утверждению, армия Сирии выпустила ракету, попавшую в российский самолет, после того, как израильские самолеты покинули сирийскую территорию. Сирийские военные при этом не убедились, что в воздухе не было российских самолетов, заявила израильская армия.

Как сообщал «Новый День», самолет-разведчик Ил-20 пропал 17 сентября в 23:00 мск после начала ракетной атаки израильских и французских вооруженных сил на объекты в провинции Латакия: израильтяне вели обстрел с воздуха, французы – с фрегата «Овернь» в восточной части Средиземного моря. Сегодня в ходе поисковой операции у побережья Латакии были найдены обломки самолета и фрагменты тел членов экипажа. Обломки и останки военнослужащих были подняты на борт российских кораблей.

Минобороны России во вторник заявило, что Ил-20 был сбит ракетой комплекса ПВО С-200 сирийской армии по вине Израиля. В результате погибли 15 российских военнослужащих. По данным ведомства, израильские самолеты F-16 во время нанесения ракетных ударов по армейским сирийским объектам в провинции Латакия прикрылись Ил-20 и тем самым подставили его под удар сирийских ПВО. Более того, отметили в ведомстве, Израиль заранее не предупредил Москву о готовящейся атаке, несмотря на имеющиеся договоренности о предотвращении опасных инцидентов. В Минобороны РФ заявили, что Россия оставляет за собой право на адекватные ответные действия по отношению Израиля.

Также сообщалось, что в МИД России вызвали израильского посла для обсуждения ситуации со сбитым Ил-20.

Инцидент над Средиземным морем прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что к гибели российского самолета привела «цепь трагических случайных обстоятельств» и призвал не сравнивать крушение Ил-20 со сбитым турецкими ВВС истребителем Су-24. Глава государства добавил, что Россия усилит меры безопасности своей военной группировки в Сирии. «Все это заметят», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Тель-Авив, служба информации РИА «Новый День»

Тель-Авив. Другие новости 18.09.18

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