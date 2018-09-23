Израиль настаивает: F-16 не было рядом во время гибели Ил-20. «Никто не прятался за самолетом РФ»

Армия обороны Израиля ответила на сегодняшнее заявление Минобороны России об ответственности израильских ВВС за гибель российского самолета-разведчика Ил-20.

Израильские военные в своем заявлении настаивают, что их истребители F-16 не прятались за российским самолетом во время ударов по Сирии, а в момент его крушения находились в воздушном пространстве Израиля.

Армия Израиля также утверждает, что заранее предупредила российских военных об операции в Сирии – согласно требованиям двусторонней договоренности.

В заявлении указывается, что, учитывая недавние события в Сирии, Израиль и Россия в интересах обеих сторон должны продолжать координацию действий между собой.

Ранее сегодня Минобороны России обнародовало поминутную хронику событий, приведших к катастрофе Ил-20 и гибели 15 российских военнослужащих, и вновь обвинило Израиль в крушении российского самолета. В военном ведомстве России назвали действия израильских ВВС «преступной халатностью», допустив, что военное руководство Израиля «не контролирует отдельные командования и командиров, понимавших, что их действия ведут к трагедии».

По данным Минобороны РФ, Израиль оповестил российских военных об атаке на сирийские объекты не заблаговременно, как требовали договоренности, а за минуту перед началом ударов. Во время операции один из израильских самолетов сблизился с Ил-20, совершавшим заход на посадку, что было воспринято расчетами сирийских ПВО за новую атаку израильских F-16. А поскольку Ил-20 в качестве цели оказался больше, чем истребитель ВВС Израиля, то зенитная ракета направилась на российский самолет.

Военное ведомство РФ сегодня опубликовало 3D-версию крушения Ил-20 у сирийского побережья, произошедшего вечером 17 сентября

Тель-Авив, служба информации РИА «Новый День»

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