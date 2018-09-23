Минобороны России обосновало вину Израиля в гибели Ил-20

Министерство обороны России сегодня, 23 сентября, провело брифинг, на котором обнародовало детальную информацию об обстоятельствах крушения российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии, в результате которого погибли 15 военнослужащих. Ведомство подтвердило свою ранее заявленную позицию: ответственность за авиакатастрофу несет Израиль.

Как заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, к гибели самолета привели враждебные действия израильских ВВС. «Военное руководство Израиля либо не ценит уровень отношений с Россией, либо не контролирует отдельные командования и командиров, понимавших, что их действия ведут к трагедии», – подчеркнул офицер, чьи слова приводит пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, израильская сторона нарушила договоренности и не оповестила российскую группировку заблаговременно о своей операции. Предупреждение было сделано одновременно с началом ударов. Более того, указали в Минобороны, израильский офицер ввел в заблуждение российскую сторону относительно района нанесения удара, в связи с чем возможности увести Ил-20 в безопасное место не было. В результате при заходе на посадку на аэродром Хмеймим самолет оказался на направлении огня сирийских средств ПВО по израильским истребителям.

«В 21:39 мск представитель командования ВВС Израиля в воинском звании полковник оповестила по каналу «деконфликтинга» командование российской группировки войск в Сирии о предстоящем ударе по объектам. Речь шла о том, что в ближайшие минуты Израиль нанесет удар по объектам, которые находятся на севере Сирии», – сказал Конашенков. По его словам, через минуту, в 21:40, четыре израильских самолета нанесли удары управляемыми авиабомбами GBU-39 по промышленным объектам в провинции Латакия, на западе Сирии.

Минобороны вновь заявило, что израильские истребители намерено прикрывались Ил-20 от сирийской ПВО. По словам Конашенкова, в 21:59 мск один из израильских самолетов начал маневр в направлении побережья Сирии, сближаясь с Ил-20, совершившим заход на посадку. «Это было воспринято расчетами сирийских ПВО за новую атаку израильской авиации», – отметил он. По словам Конашенкова, израильский пилот не мог не понимать, что эффективная отражающая поверхность самолета Ил-20 значительно превышает аналогичную поверхность F-16, и что «именно российский самолет окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты». Кроме того, израильские военные, полагает Минобороны, знали, что «в вооруженных силах в вооруженных силах России и Сирии используются разные системы опознавания «свой – чужой» и сирийские радиолокационные станции могут опознать Ил-20 как групповую цель израильских истребителей». «Наблюдая российский Ил-20, израильские истребители прикрылись им от зенитных ракет, продолжая маневрировать в данном районе», – заявил Конашенков.

Сирийская зенитная ракета поразила Ил-20 в 22.03 мск, добавил представитель Минобороны. Командир экипажа доложил о пожаре на борту и начале экстренного снижения, в 22:07 мск самолет исчез с радаров. «При этом израильские самолеты не ушли в свое воздушное пространство, а остались в этом же районе и продолжили дежурство в воздухе до 22:40», – указал Конашенков. По его словам, Израиль предложил помощь лишь через 50 минут после того, как был сбит Ил-20. «Действия израильских летчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или об их непрофессионализме, или, как минимум, о преступной халатности, – заключил Конашенков. – Поэтому считаем, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности». Он добавил, что действия истребителей ВВС Израиля в районе трасс захода на посадку на аэродром Хмеймим могли угрожать гражданским пассажирским самолетам.

Как сообщал «Новый День», российский разведывательный самолет Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих, был сбит над Средиземным морем вечером 17 сентября. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские самолеты и что Израиль предупредил российских веонных о готовящейся атаке в Сирии всего за минуту до ее начала. В настоящее время в 27 километрах западнее порта Баниас продолжается операция по извлечению из воды тел погибших и обломков самолета.

Со своей стороны в Армии обороны Израиля возложили ответственность за случайный инцидент на Сирию, отметив, что сирийские средства ПРО вели беспорядочный огонь в этом районе, когда израильские истребители уже покинули зону поражения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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