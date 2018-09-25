Членов экипажа сбитого в Сирии Ил-20 наградят посмертно

Погибшие в Сирии 15 членов экипажа самолета-разведчика Ил-20 представлены к государственным наградам посмертно, сообщает Минобороны России.

Военнослужащие представлены командованием к награждению орденами Мужества за «самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в Сирийской Арабской Республике», говорится в заявлении ведомства. В Минобороны отметили, что семьям погибших оказывается помощь.

Напомним, Ил-20 был сбит вечером 17 сентября над Средиземным морем у побережья Сирии ракетой сирийских сил ПВО. Минобороны России пришло к выводу, что в крушении российского самолета Сирии виноваты израильские ВВС, проводившие операцию в провинции Латакия и заблаговременно не предупредившие российскую сторону о ракетных ударах. В оборонном ведомстве считают, что израильский F-16 «спрятался» за Ил-20, когда армия САР произвела выстрел из ЗРК С-200 по истребителю Израиля. В результате погибли 15 военнослужащих. Армия обороны Израиля отвергла версию российского министерства.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия передаст Сирии зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 в течение ближайших двух недель. Он добавил, что эта мера должны «охладить горячие головы и удержать от необдуманных поступков». Россия приостановила поставку С-300 в Сирию в 2013 году по просьбе Израиля. Посол Сирии в России Риял Хаддад отметил, что ЗРК С-300 необходимы государству для защиты от агрессивных действий Израиля.

Президент России Владимир Путина в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху назвал решение о поставке ЗРК адекватным сложившейся ситуации. По его словам, укрепление боевых возможностей противовоздушной обороны Сирии направлено на предотвращение потенциальных угроз жизни российских военнослужащих, которые борются с международным терроризмом.

Нетаньяху в свою очередь предупредил Путина о возможном росте рисков в регионе и заявил, что Израиль продолжит защищать свою безопасность и интересы в Сирии, имея в виду военные операции на территории арабской республики.

Сегодня кабинет министров Израиля дал указание Армии обороны Израиля продолжать действия против «укоренения военного присутствия Ирана в Сирии», и осуществлять при этом координацию в сфере безопасности с Россией.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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