Выгрузку С-300 в Сирии сняли на видео: Дамаск получил десятки единиц техники (ФОТО)

Минобороны России опубликовало кадры доставки российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию и их выгрузку.

На ролике продолжительностью около минуты, обнародованном в эфире телеканала «Звезда», видно, как системы ЗРК выгружаются на российской авиабазе Хмеймим в Сирии из военно-транспортного самолета Ан-124-100 «Руслан» Минобороны РФ. Действо происходит в темное время суток.

Выгрузка С-300 из самолета Ан-124-100 «Руслан» Минобороны РФ в Сирии, здесь и далее скриншот видео Минобороны РФ

Накануне на оперативном совещании Совбеза министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении поставки ЗРК С-300 в Сирию. По словам главы Минобороны, в арабскую республику доставлены локаторы подсветки, основные системы определения целей, машины управления и четыре пусковые установки – всего 49 единиц техники. Таким образом, в Сирию на сегодняшний день поставлено четыре дивизиона С-300. Шойгу добавил, что сирийские специалисты будут обучены для работы на комплексе С-300 в течение трех месяцев. Их подготовка уже началась, уточнил он.

Министр обороны также сообщил, что работа по созданию единой системы управления ПВО Сирии будет завершена к 20 октября.

В Госдепе США, в свою очередь, заявили, что не обладают информацией насчет поставки в Сирию российских систем С-300. По словам официального представителя американского внешнеполитического ведомства госдепартамента Хезер Науэрт, такое решение Москвы было бы «серьезной эскалацией в связи с теми проблемами, которые есть в Сирии» (цитата по РИА «Новости»).

Как сообщал «Новый День», 24 сентября Шойгу заявил, что Россия для обеспечения безопасности российских военнослужащих в Сирии в течение ближайших двух недель передаст Дамаску ЗРК С-300. Он указал, что эта мера должны «охладить горячие головы и удержать от необдуманных поступков». Заявление прозвучало спустя неделю после того, как у сирийского побережья сирийской системой ПВО был сбит российский самолет-разведчик Ил-20.

Президент РФ Владимир Путина в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху назвал решение о поставке ЗРК адекватным сложившейся ситуации, подчеркнув, что укрепление боевых возможностей ПВО Сирии направлено на предотвращение потенциальных угроз жизни российских военнослужащих, которые борются с международным терроризмом. Нетаньяху в свою очередь предупредил Путина о возможном росте рисков в регионе и заявил, что Израиль продолжит защищать свою безопасность и интересы в Сирии, имея в виду проведение военных операций на территории арабской республики.

17 сентября самолет-разведчик ВКС России был сбит над акваторией Средиземного моря. Погибли 15 российских военнослужащих. В оборонном ведомстве РФ заявили, что ответственность за трагедию лежит на израильтянах – их истребители-бомбардировщики F-16 «прикрылись» российским транспортником, поставив его под удар сирийской системы ПВО. В свою очередь израильская сторона настаивает, что российский самолет попал под беспорядочный огонь сирийских систем ПВО, а причиной трагедии стал непрофессионализм военнослужащих сирийской армии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.10.18

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