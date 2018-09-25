Путин объяснил Нетаньяху цель поставок С-300 в Сирию

Между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху состоялся телефонный разговор. Он был вызван обеспокоенностью ближневосточного государства известием о поставках для нужд сирийской армии полковых комплектов российских зенитно-ракетных комплексов С-300.

Российский лидер назвал решение о поставке ЗРК адекватным сложившейся ситуации, сообщили в пресс-службе Кремля. По его словам, укрепление боевых возможностей противовоздушной обороны Сирии направлено на предотвращение потенциальных угроз жизни российских военнослужащих, которые борются с международным терроризмом.

Нетаньяху в свою очередь предупредил Путина о возможном росте рисков в регионе. «Премьер-министр заявил, что передача передовых вооружений в безответственные руки увеличит риски в регионе», – говорится в сообщении пресс-службы. Также отмечается, что Нетаньяху выразил намерение защищать «безопасность и интересы» Израиля в Сирии, имея в виду военные операции на территории арабской республики.

Ранее Минобороны РФ пришло к выводу, что в крушении российского самолета Ил-20 в Сирии виноваты израильские ВВС. В оборонном ведомстве считают, что израильский F-16 «спрятался» за Ил-20, когда армия САР произвела выстрел из ЗРК С-200 по истребителю Израиля. В результате погибли 15 военнослужащих.

Минобороны РФ представило поминутную хронологию катастрофы Ил-20 и полностью возложило вину за крушение российского самолета на ВВС Израиля. Минобороны назвало действия израильских пилотов враждебными, так как они фактически прикрылись российским самолетом. Армия обороны Израиля отвергла версию российского министерства.

Как писал «Новый День», впоследствии министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия передаст Сирии зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 в течение ближайших двух недель. Он добавил, что эти меры должны «охладить горячие головы и удержать от необдуманных поступков». Россия приостановила поставку С-300 в Сирию в 2013 году по просьбе Израиля. Посол Сирии в России Риял Хаддад отметил, что ЗРК С-300 необходимы Сирии для защиты от агрессивных действий Израиля.

По данным «Коммерсанта», для начала Россия поставит два полковых комплекта ЗРК С-300. «В течение двух недель в Сирию из России будут доставлены два полковых комплекта ЗРК С-300, которые по согласованию с сирийской стороной будут прикрывать объекты на побережье Сирии, а также контролировать границы с Израилем, Иорданией, Ливаном и Ираком», – пишет издание.

Источник также отметил, что «поставки начнутся с двух-четырех (дивизионов – прим. ред.), а потом, если надо, это количество можно довести до шести-восьми», – сказал он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.09.18

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