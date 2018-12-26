В интернете появились видеоролики, на которых запечатлены действия сирийских ПВО по отражению воздушного обстрела столицы САР – Дамаска. Как передает агентство SANA, ночной удар нанесли самолеты Израиля, которые находились в воздушном пространстве Ливана.

Российские ЗРК помогли сирийцам отразить ракетный удар Израиля по Дамаску

В результате атаки ранения получили трое сирийских военнослужащих. Кроме того, повреждения получил склад боеприпасов. Государственные СМИ Сирии сообщают о нескольких удачно пораженных целях. По данным РИА «Новости», непосредственно в самом Дамаске за время авиаудара произошло несколько взрывов, но говорить о том, что это были израильские ракеты воздух-поверхность, преждевременно.

Агентство NNA также сообщило, что самолеты ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана и выполняли маневры на низкой высоте, имитируя удары. Издание отмечало, что израильские ВВС использовали средства защиты от ПВО.

Как отметили в ЦАХАЛ, система противоракетной обороны применялась для перехвата зенитной ракеты.

Напомним, минувшей осенью Россия передала сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300, способный перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей.

Это стало ответом на крушение российского самолета-разведчика Ил-20 над акваторией Средиземного моря, которое произошло в ночь на 18 сентября в результате попадания сирийской ракеты системы ПВО С-200. Вскоре после трагедии Минобороны РФ заявило, что российский самолет подставили под удар израильские самолеты. В ту ночь погибли 15 человек, находившиеся на борту российского самолета.

Как писал «Новый День», израильские военные в своем заявлении настаивают, что их истребители F-16 не прятались за российским самолетом во время ударов по Сирии, а в момент его крушения находились в воздушном пространстве Израиля. Армия Израиля также утверждает, что заранее предупредила российских военных об операции в Сирии – согласно требованиям двусторонней договоренности.

Ранее Минобороны России обнародовало поминутную хронику событий, приведших к катастрофе Ил-20. По данным Минобороны РФ, Израиль оповестил российских военных об атаке на сирийские объекты не заблаговременно, как требовали договоренности, а за минуту перед началом ударов. Во время операции один из израильских самолетов сблизился с Ил-20, совершавшим заход на посадку, что было воспринято расчетами сирийских ПВО за новую атаку израильских F-16. А поскольку Ил-20 в качестве цели оказался больше, чем истребитель ВВС Израиля, зенитная ракета направилась на российский самолет.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 25.12.18

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