Жириновский заявил о «закрывающей всю планету» системе ПВО С-700

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский заявил, что российская армия якобы имеет на вооружении системы ПВО С-500, С-600 и С-700. Заявление политика прозвучало в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

Так Жириновский прокомментировал ситуацию вокруг комплексов C-300, которые Россия передала вооруженным силам Сирии. По словам политика, российский зенитный комплекс вызвал страх у Израиля, так как С-300 может сбить любой военный самолет. «Самая лучшая в мире система ПВО – русская С-300. А у нас есть С-400, С-500, С-600 и С-700», – заявил народный избранник. Он также подчеркнул, что Россия «может всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух».

Данное заявление вызвало смех в студии. Ведущий программы Соловьев в свою очередь пошутил, что «выдавать все секреты» не следует, а то «можно нечаянно рассказать всему миру о С-1500». На это лидер ЛДПР сказал, что С-700 станет последним комплексом среди всех систем ПВО в мире, потому что он может перекрыть «любые пуски во всем мире».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.10.18

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