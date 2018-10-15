«Он может много знать»: Кремль перенаправил СМИ с вопросами о С-600 и С-700 к Жириновскому

Кремлю неизвестно о наличии у российской армии зенитно-ракетных комплексов С-600 и С-700, о которых ранее говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Петров. При этом он допустил, что у политика есть более детальная информация о системах противовоздушной обороны России.

Представитель Кремля заявил, что однозначно согласился с Жириновским в том, что российские системы ПВО – самые лучшие в мире. «Мы можем подтвердить это официально», – заявил Песков в комментарии журналистам.

В то же время пресс-секретарь главы государства признался, что не располагает подробной информацией «по столь чувствительной области, как военная техника». «Я здесь ничего не могу сказать, наверное, у Владимира Вольфовича есть более детальная информация о моделях систем ПВО», – резюмировал Песков.

Как сообщал «Новый День», накануне в эфире телеканала «Россия 1» лидер ЛДПР заявил, что российская армия якобы имеет на вооружении системы ПВО С-500, С-600 и С-700, которые могут «всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух». Данное заявление вызвало смех в студии. Ведущий программы Владимир Соловьев в свою очередь пошутил, что «выдавать все секреты» не следует, а то «можно нечаянно рассказать всему миру о С-1500».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.10.18

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