Взяли на испуг. Израиль прекратил операции в Сирии из-за ЗРК С-300

Израиль напуган появлением в регионе российских зенитно-ракетных комплексов С-300. Об этом косвенно свидетельствует отсутствие каких-либо сообщений о военных операциях еврейского государства с момента происшествия с самолетом Ил-20 ВКС России, пишет Contra Magazine

Издание отмечает, что израильские ВВС прекратили атаки на территории Сирии, а не просто не освещают свои действия. Израильские власти при этом заявляют, что военные операции проводятся, но при согласовании с Россией.

Как писал «Новый День», ранее Израиль заявлял, что российские ЗРК С-300 не смогут помешать новейшим самолетам, стоящим на вооружении страны. Между тем, по мнению сирийского военного эксперта, генерала в отставке Али Максуда, появление у Дамаска российских ЗРК С-300 изменит баланс сил в регионе и станет главным сдерживающим фактором для Израиля.

Напомним, в рамках поставки системы С-300 Россия передала Сирии 49 единиц техники. Находящиеся в Сирии системы являются глубокомодернизированными версиями С-300. Они прошли капитальный ремонт, полностью исправны и способны выполнять боевые задачи. ЗРК С-300 способен перехватывать средства воздушного нападения на расстоянии свыше 250 километров и одновременно поражать несколько воздушных целей.

Тель-Авив, Иван Гридин

Тель-Авив. Другие новости 02.11.18

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