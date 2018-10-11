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Четверг, 11 октября 2018, 09:31 мск

Новости Технологии

Украина предоставила США и Израилю комплексы С-300 для полевых испытаний

Фото: suwalls.com

Международная делегация, в состав которой вошли эксперты из США и Израиля тайно посетила Украину. Целью визита стало изучение характеристик зенитно-ракетных комплексов С-300, которые находятся на вооружении страны, сообщает Soha News.

По данным портала, Киев рассказал западным партнерам о боевых возможностях С-300, а также предоставила данные комплексы для полевых испытаний. Soha News отмечает, что ранее на территорию Украины были переброшены истребители F-15C Eagle. Это произошло на фоне сообщений о поставках российских С-300 в Сирию. Согласно официальным заявлениям, истребители американского производства прилетели на Украину для участия в учениях «Чистое небо-2018».

Портала сообщает, что на Украину были переброшены 18 истребителей четвертого поколения F-15C Eagle. Туда же прибыли опытные израильские пилоты для участия в испытаниях возможностей С-300. По итогам испытаний израильские военные уверились, что истребители пятого поколения F-35 Lightning II будут неуязвимыми перед российскими С-300.

Ранее в Израиле уже заявляли, что С-300 России «даже не смогут отследить» F-35 США.

Киев, Иван Гридин

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