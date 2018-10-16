На Украине определили победителя в учебной дуэли Су-27 и F-15

На Украине состоялся учебный бой между Су-27 советского производства, который стоит на вооружении ВВС Украины и F-15 C Eagle Национальной гвардии США. Выяснилось, что детище КБ им. Сухого показало себя много лучше в бою на дистанции от 1 до 1,5 км, чем истребители F-15 C Eagle. Кадры тренировочного боя опубликованы на канале Военного телевидения Украины в YouTube.

Бой состоялся во время учений «Чистое небо-2018» (Clear Sky). В маневрах приняли участие по четыре-пять самолетов Су-27 и F-15. Отмечается, что Су-27 победили за счет большей маневренности и механизации.

На Украине определили победителя в учебной дуэли Су-27 и F-15

Отметим, что учения «Чистое небо» проходят на Украине с 8 по 19 октября. Помимо США, в них принимают участие Великобритания, Бельгия, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша и Румыния. В учениях принимают участие около 700 военных, всего запланировано 330 вылетов.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 15.10.18

Новый опасный вирус грозит серьезными проблемами пользователям Android-устройств. / Банки собирают биометрические данные: как это происходит (ФОТО, ВИДЕО). / «Планета – у других этого нет». Интервью с топ-менеджментом (ВИДЕО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»