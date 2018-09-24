Москва ответила на сбитый Ил-20: Дамаск получит С-300 и помощь в радиоэлектронной борьбе

Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Сирийским вооружённым силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей», – подчеркнул Шойгу.

Это стало ответом на крушение российского самолета-разведчика Ил-20 над акваторией Средиземного моря, которое произошло в ночь на 18 сентября в результате попадания сирийской ракеты системы ПВО С-200. Вскоре после трагедии Минобороны РФ заявило, что российский самолет подставили под удар израильские самолеты. В ту ночь погибли 15 человек, находившиеся на борту российского самолета.

«Подчеркну, в 2013 году по просьбе израильской стороны мы приостановили поставку в Сирию комплекса С-300, который был подготовлен к отправке, а сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку. Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине», – сказал глава российского Минобороны в эфире «Россия 24».

Кроме того, Шойгу рассказал, что Москва намерена оснастить командные пункты сирийских соединений ПВО автоматизированными системами управления. «Командные пункты сирийских соединений и воинских частей противовоздушной обороны будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооружённые Силы», – подчеркнул министр. По его словам, это обеспечит «централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний», а также позволит сирийским средствам ПВО идентифицировать российские самолеты.

«В прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории», – сказал Шойгу.

По его мнению, данные меры охладят «горячие головы» и удержат от необдуманных поступков, несущих угрозу российским военнослужащим.

Как писал «Новый День», Израильские военные в своем заявлении настаивают, что их истребители F-16 не прятались за российским самолетом во время ударов по Сирии, а в момент его крушения находились в воздушном пространстве Израиля. Армия Израиля также утверждает, что заранее предупредила российских военных об операции в Сирии – согласно требованиям двусторонней договоренности.

В заявлении указывается, что, учитывая недавние события в Сирии, Израиль и Россия в интересах обеих сторон должны продолжать координацию действий между собой.

Ранее Минобороны России обнародовало поминутную хронику событий, приведших к катастрофе Ил-20 и гибели 15 российских военнослужащих, и вновь обвинило Израиль в крушении российского самолета. В военном ведомстве России назвали действия израильских ВВС «преступной халатностью», допустив, что военное руководство Израиля «не контролирует отдельные командования и командиров, понимавших, что их действия ведут к трагедии».

По данным Минобороны РФ, Израиль оповестил российских военных об атаке на сирийские объекты не заблаговременно, как требовали договоренности, а за минуту перед началом ударов. Во время операции один из израильских самолетов сблизился с Ил-20, совершавшим заход на посадку, что было воспринято расчетами сирийских ПВО за новую атаку израильских F-16. А поскольку Ил-20 в качестве цели оказался больше, чем истребитель ВВС Израиля, то зенитная ракета направилась на российский самолет.

Военное ведомство РФ опубликовало 3D-версию крушения Ил-20 у сирийского побережья, произошедшего вечером 17 сентября.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.09.18

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