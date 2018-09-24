российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 сентября 2018, 14:00 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

Москва ответила на сбитый Ил-20: Дамаск получит С-300 и помощь в радиоэлектронной борьбе

Фото: Минобороны РФ

Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Сирийским вооружённым силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей», – подчеркнул Шойгу.

Это стало ответом на крушение российского самолета-разведчика Ил-20 над акваторией Средиземного моря, которое произошло в ночь на 18 сентября в результате попадания сирийской ракеты системы ПВО С-200. Вскоре после трагедии Минобороны РФ заявило, что российский самолет подставили под удар израильские самолеты. В ту ночь погибли 15 человек, находившиеся на борту российского самолета.

«Подчеркну, в 2013 году по просьбе израильской стороны мы приостановили поставку в Сирию комплекса С-300, который был подготовлен к отправке, а сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку. Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине», – сказал глава российского Минобороны в эфире «Россия 24».

Кроме того, Шойгу рассказал, что Москва намерена оснастить командные пункты сирийских соединений ПВО автоматизированными системами управления. «Командные пункты сирийских соединений и воинских частей противовоздушной обороны будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооружённые Силы», – подчеркнул министр. По его словам, это обеспечит «централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний», а также позволит сирийским средствам ПВО идентифицировать российские самолеты.

«В прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории», – сказал Шойгу.

По его мнению, данные меры охладят «горячие головы» и удержат от необдуманных поступков, несущих угрозу российским военнослужащим.

Как писал «Новый День», Израильские военные в своем заявлении настаивают, что их истребители F-16 не прятались за российским самолетом во время ударов по Сирии, а в момент его крушения находились в воздушном пространстве Израиля. Армия Израиля также утверждает, что заранее предупредила российских военных об операции в Сирии – согласно требованиям двусторонней договоренности.

В заявлении указывается, что, учитывая недавние события в Сирии, Израиль и Россия в интересах обеих сторон должны продолжать координацию действий между собой.

Ранее Минобороны России обнародовало поминутную хронику событий, приведших к катастрофе Ил-20 и гибели 15 российских военнослужащих, и вновь обвинило Израиль в крушении российского самолета. В военном ведомстве России назвали действия израильских ВВС «преступной халатностью», допустив, что военное руководство Израиля «не контролирует отдельные командования и командиров, понимавших, что их действия ведут к трагедии».

По данным Минобороны РФ, Израиль оповестил российских военных об атаке на сирийские объекты не заблаговременно, как требовали договоренности, а за минуту перед началом ударов. Во время операции один из израильских самолетов сблизился с Ил-20, совершавшим заход на посадку, что было воспринято расчетами сирийских ПВО за новую атаку израильских F-16. А поскольку Ил-20 в качестве цели оказался больше, чем истребитель ВВС Израиля, то зенитная ракета направилась на российский самолет.

Военное ведомство РФ опубликовало 3D-версию крушения Ил-20 у сирийского побережья, произошедшего вечером 17 сентября.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.09.18

В аэропортах России на части рейсов упростят контроль за багажом. / Москва вдохновляет Киев на новые провокации в Крыму. / США подготовили массированную информационную атаку на Китай. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Израиль настаивает: F-16 не было рядом во время гибели Ил-20. «Никто не прятался за самолетом РФ»

Минобороны России обосновало вину Израиля в гибели Ил-20

Метки / Сирия

Москва отворачивается от Тель-Авива: готовятся доказательства причастности Израиля к крушению Ил-20

Сирийский клубок проблем: Израиль пытается помешать Турции и России?

Сирийский кризис: Идлиб может оказаться не последней «горячей точкой»

Выбор Турции: между Сциллой и Харибдой

США хотят бомбить российские и иранские силы в Сирии

Путин, Эрдоган и Роухани приняли решение по Сирии

Меркель признала правоту России: бить террористов в Сирии – это правильно

Минобороны раскрыло подробности авиаударов по боевикам в Идлибе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Ближний Восток, Израиль, Сирия,

Новости партнеров