Москва отворачивается от Тель-Авива: готовятся доказательства причастности Израиля к крушению Ил-20

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала появление новых данных, касающихся причастности израильских летчиков к катастрофе самолета-разведчика Ил-20 ВКС России у берегов Сирии.

«В ближайшее время ожидается поступление новых данных, они будут обнародованы, которые позволят дать ответы на вопросы, возникающие в связи с этой трагедией и о причастности к ней израильских военных летчиков», – сказала Захарова, слова которой цитирует «Интерфакс».

«Очевидно что, произошедшая 17 сентября трагедия потребует дополнительных расследований и, конечно, разъяснений с израильской стороны», – подчеркнула официальный представитель МИД РФ и выразила уверенность, что «они (разъяснения) последуют в самое ближайшее время».

«Со своей же стороны полагаю, что израильские летчики, в результате действий которых была создана угроза и погиб российский самолет, и об этом свидетельствуют данные наших военных экспертов, вели себя, по меньшей мере, непрофессионально», – заявила Захарова.

Как сообщалось ранее, российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих, был сбит над Средиземным морем. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские самолеты и что Израиль предупредил РФ о готовящейся атаке в Сирии всего за минуту до ее начала.

Со своей стороны в Армии обороны Израиля возложили ответственность за случайный инцидент на Сирию, отметив, что сирийские системы ПРО вели неточный огонь в этом районе, когда израильские самолеты уже покинули зону поражения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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