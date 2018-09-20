российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 сентября 2018, 18:45 мск

Новости Политика

Москва отворачивается от Тель-Авива: готовятся доказательства причастности Израиля к крушению Ил-20

Ил-20, фото: arms-expo.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала появление новых данных, касающихся причастности израильских летчиков к катастрофе самолета-разведчика Ил-20 ВКС России у берегов Сирии.

«В ближайшее время ожидается поступление новых данных, они будут обнародованы, которые позволят дать ответы на вопросы, возникающие в связи с этой трагедией и о причастности к ней израильских военных летчиков», – сказала Захарова, слова которой цитирует «Интерфакс».

«Очевидно что, произошедшая 17 сентября трагедия потребует дополнительных расследований и, конечно, разъяснений с израильской стороны», – подчеркнула официальный представитель МИД РФ и выразила уверенность, что «они (разъяснения) последуют в самое ближайшее время».

«Со своей же стороны полагаю, что израильские летчики, в результате действий которых была создана угроза и погиб российский самолет, и об этом свидетельствуют данные наших военных экспертов, вели себя, по меньшей мере, непрофессионально», – заявила Захарова.

Как сообщалось ранее, российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих, был сбит над Средиземным морем. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские самолеты и что Израиль предупредил РФ о готовящейся атаке в Сирии всего за минуту до ее начала.

Со своей стороны в Армии обороны Израиля возложили ответственность за случайный инцидент на Сирию, отметив, что сирийские системы ПРО вели неточный огонь в этом районе, когда израильские самолеты уже покинули зону поражения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.09.18

Мигранты в России превратятся крепостных. / В Ноябрьске достроят замороженнные долгострои. / Губернатор Комарова хочет возить в Югру фрукты из Сирии. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Израиль

Сирийский клубок проблем: Израиль пытается помешать Турции и России?

США покинули Совет ООН по правам человека, назвав его политику «лицемерной»

Израильский министр-наркоторговец оказался иранским шпионом

Иран ожидает войну

«Куриный танец» заразителен: премьер Израиля превратился в «петуха», похожего на Ельцина

В столкновениях военных Израиля с палестинцами погибли около 60 человек

Израиль атаковал Сирию с Голанских высот. Сбиты десятки ракет

Шоколад в башмаке: повар чуть не рассорил премьеров Японии и Израиля

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Ближний Восток, Израиль, Сирия,

Новости партнеров