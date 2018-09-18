Семечки раздора: уральские производители обвинили друг друга в воровстве идей

Южноуральские компании перессорились из-за товарного знака.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, антимонопольная служба возбудила дело в отношении ООО «Инвест Трейд» (Миасс) по признакам нарушения требований закона о защите конкуренции.

«ООО «Русский орех» (Челябинск) сообщило в Челябинское УФАС России, что ООО «Инвест Трейд» ввело в оборот жареные семена подсолнечника в упаковке, копирующей его упаковку, а также использовало принадлежащий ему товарный знак», – рассказали в пресс-службе ведомства.

В своем заявлении компания указала, что с 28 января 2002 года занимается оптовой и розничной торговлей, в том числе масличными семенами и маслосодержащими плодами, и до 3 марта 2015 года являлась правообладателем комбинированного товарного знака «Русский орех».

В декабре 2017 года ООО «Русский орех» узнало, что ООО «Инвест Трейд» зарегистрировало товарный знак «Русский орех», являющийся сходным до степени смешения с обозначением, ранее используемым заявителем.

Также из заявления следует, что ООО «Инвест Трейд» ввело в оборот семена подсолнечника жареные с наименованием «Русский орех», в подтверждение чего представлены копии кассовых чеков о приобретении указанной продукции, а также продукция в спорных упаковках.

По мнению заявителя, действия ООО «Инвест Трейд» могут привести к смешению продукции, производимой и реализуемой ООО «Русский орех» и ООО «Инвест Трейд», и влекут «создание условий, способствующих перераспределению спроса на рынке реализации семян подсолнечника жареных».

Антимонопольная служба указала, что действия ООО «Инвест Трейд» по введению в гражданский оборот жареных семян подсолнечника в упаковке «Русский орех», схожей до степени смешения с упаковкой заявителя, содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Челябинское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Инвест Трейд» по признакам нарушения части 1 статьи 14.4 закона о защите конкуренции (не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг).

Рассмотрение дела назначено на 25 октября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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