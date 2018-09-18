Челябинцам покажут тысячу картин уральских художников

В Челябинске открывается крупнейшая выставка художников Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, межрегиональная художественная выставка «Большой Урал-XII» стартует в Челябинске 21 сентября.

Каждые пять лет проект демонстрирует новые работы художников Уральского региона, а также иллюстрирует современное состояние одного из авторитетных художественных объединений нашей страны.

В 2018 году выставка «Большой Урал XII» развернется на двух площадках: в выставочном зале союза художников России и зале имени архитектора Евгения Александрова.

В экспозицию 2018 года вошли произведения мастеров со всего Уральского региона. На «Большом Урале – XII» будут представлены работы художников из Свердловской, Курганской, Тюменской областей, ХМАО, Ямало-Ненецкого автономного округа, Орска, а также Челябинска и городов области – Златоуста, Магнитогорска. Среди участников проекта около 400 художников, представляющих более 1 тысячи произведений.

Выставка покажет современное состояние классических видов искусства: живописи, графики, скульптуры малых форм и керамики, декоративно-прикладного искусства, театрально-декорационного искусства, монументального искусства. Отдельный сектор отведен под искусствоведческие труды и исследования.

По результатам данного мероприятия будут отобраны произведения для участия в проекте «РОССИЯ», в рамках которого в «Центральном доме художника» (Москва) пройдет огромная всероссийская выставка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.09.18

Семечки раздора: уральские производители обвинили друг друга в воровстве идей. / Переходное состояние. Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников». / 18 сентября ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»