В Магнитогорске перед судом предстанут угонщики-неудачники, едва не задушившие таксиста

Жители Магнитогорска предстанут перед судом за нападение на таксиста с целью угона автомобиля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорного ведомства Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих местных жителей, обвиняемых в покушении на угон, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.

По версии следствия, южноуральцы в ночь на 18 июня этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, доехав на такси до указанного ими адреса, напали на водителя, решив угнать его машину. Сидящий сзади соучастник стал душить таксиста шнуром от своей куртки, второй злоумышленник мешал освободиться от шнура и запустить двигатель автомобиля. После того, как водителю удалось освободиться от шнура и выбежать из автомобиля, один из мужчин пересел на водительское сиденье и попытался запустить двигатель автомобиля, однако машина не завелась. После этого один из нападавших скрылся, а второй был задержан водителем.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления – лишение свободы на срок до двенадцати лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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