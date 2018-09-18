Страшное ДТП под Чебаркулем: пострадали трое, включая шестилетнего ребенка

В жестком столкновении на южноуральской трассе пострадали двое взрослых и ребенок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла 17 сентября около 12:20 на 7-м километре автодороги «Миасс-Чебаркуль».

Водитель автомобиля Mazda Demio не справился с управлением и вылетел на «встречку», где столкнулся BMW X6. «В результате ДТП водитель а/м «Мазда», водитель а/м «БМВ» и его 6-летний пассажир получили телесные повреждения», – цитирует U24.ru инспектора по пропаганде ОГИБДД по Миассу Дарью Луневу.

Пострадавшие были госпитализированы машиной скорой медицинской помощи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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