В Озерске несколько тысяч человек остались без газа из-за кражи оборудования

В южноуральской «запретке» по вине воров газа лишились несколько тысяч человек.
Как сообщили РИА «Новый День» в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России, инцидент произошел 17 сентября в 17:10 в поселке Новогорный на территории Озерска.
«На кранах вводов распределительного газопровода в подъезды многоквартирных домов на улицах Железнодорожная, 8-го Марта, Гагарина, Южно-Уральская и Курчатова, газифицированных природным газом, неизвестными лицами похищено 53 прижимных латунных гайки пробок», – уточнили в центре.
В итоге было прекращено газоснабжение 1 тысячи 274 квартир. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
Челябинск, Виктор Елисеев
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