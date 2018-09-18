В Озерске несколько тысяч человек остались без газа из-за кражи оборудования

В южноуральской «запретке» по вине воров газа лишились несколько тысяч человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России, инцидент произошел 17 сентября в 17:10 в поселке Новогорный на территории Озерска.

«На кранах вводов распределительного газопровода в подъезды многоквартирных домов на улицах Железнодорожная, 8-го Марта, Гагарина, Южно-Уральская и Курчатова, газифицированных природным газом, неизвестными лицами похищено 53 прижимных латунных гайки пробок», – уточнили в центре.

В итоге было прекращено газоснабжение 1 тысячи 274 квартир. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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