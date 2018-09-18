Bentley vs Lada: эксперты оценили опасность нарваться на машину со скрученным пробегом

Челябинцы перед продажей автомобиля скручивают пробег в среднем на 53 тысяч км.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сервис Авто.ру создал архив объявлений, предоставив покупателю возможность узнать пробег, технические характеристики автомобиля и посмотреть его фотографии при предыдущих продажах. Специалисты портала проанализировали данные и выяснили, на сколько в среднем скручивают пробег, какие марки и модели чаще всего «теряют километры».

У машин 2017 года выпуска скручивают в среднем до 22 тысяч километров, у «трёхлеток» – почти 40 тысяч километров, а автомобили старше 10 и 15 лет «молодеют» уже на 55 и 68 тысяч километров соответственно.

В Челябинске и области в среднем пробег скручивают на 53 тысяч километров. что составляет примерно три года службы авто (если брать за основу среднестатистический годовой пробег у машины в России в 20 тысяч километров).

Чаще всего пробег скручивают у «американцев» и «японцев»: лидер рейтинга – Chrysler (у 30% машин этого бренда пробег с возрастом уменьшался). Следом идут марки Acura (27,9% машин со скрученным пробегом) и Dodge (25,7%), совсем немного от них отстают Pontiac и Honda.

У автомобилей Lada, Fiat, Mazda, Mitsubishi, Chevrolet, Saab, Suzuki, Alfa Romeo, Renault и Ford проб был скорректирован в каждом пятом случае.

Меньше шансов нарваться на машину с непонятным прошлым при покупке Bentley (9,6%) и Smart (10,2% машин с изменёнными данными о пробеге). А лидером признан MINI, у которых пробег корректируют реже всего – лишь в 6,6% случаев.

Если рассматривать конкретные модели, у которых чаще всего занижают пробег, то это Citroen Berlingo (31,3%), Audi 100 (31,4%), Fiat Doblo, Skoda Roomster и Volkswagen Caddy.

Специалисты отмечают, что у годовалых автомобилей пробег скручивают редко – в среднем в 3,3% случаев. Среди трехлетних машин (их обычно продают по истечении гарантии производителя) будет уже 10,9% автомобилей со скрученным пробегом.

Среди 10-летних машин примерно каждая пятая прошла через процедуру корректировки пробега, а среди 15-летних – уже каждая четвертая.

После использования машины в качестве такси, авто лучше вообще не брать: в этих случаях «корректировка» составляет сотни тысяч км. А безопаснее всего покупать автомобиль у официальных дилеров, подчеркивают эксперты: здесь опасность «сюрпризов» сведена к минимуму.

Челябинск, новый День, Павел Зварзин

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