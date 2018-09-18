В Челябинской области ищут расслабленного педофила

В Копейске ищут эксгибициониста, напугавшего детей.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, следственные органы проверяют информацию о том, что в поселке Горняк (город Копейск) местный житель демонстрирует прохожим, в том числе детям, обнаженные части тела.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка.
В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 18.09.18
Bentley vs Lada: эксперты оценили опасность нарваться на машину со скрученным пробегом. / На ММК разработан первый программный робот RPA. / «А теперь еще страшнее…» На Урале заявляют о новом землетрясении. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»