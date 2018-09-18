В Челябинской области ищут расслабленного педофила

В Копейске ищут эксгибициониста, напугавшего детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, следственные органы проверяют информацию о том, что в поселке Горняк (город Копейск) местный житель демонстрирует прохожим, в том числе детям, обнаженные части тела.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.09.18

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