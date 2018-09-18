Конец демографической (президентской) мечты: многодетные семьи возвращаются в тесные многоэтажки

В Челябинске «демографический» проект помощи молодым семьям переориентировали на многодетных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2018 году свидетельство на получение выплаты при приобретении квартиры получила 41 молодая семья. Об этом сообщил начальник городского управления по делам молодежи Сергей Агеев.

Напомним, по условиям программы улучшения жилищных условий для молодых семей, участники имеют право на получение выплаты в размере 35% стоимости квартиры. Изначально планировалось, что эта программа будет способствовать улучшению демографической ситуации в России. Казалось бы, молодая семья, купившая с помощью государства квартиру, получает независимую жилплощадь, что позволяет ей подумать о рождении ребенка. Собственно, на это и была направлена программа улучшения жилищных условий молодых семей.

Однако в ходе реализации программа претерпела серьезные изменения. Возможно, столкнувшись со сложностями в реализации другого проекта – обеспечения многодетных семей земельными участками – челябинские чиновники решили убить двух зайцев: отчитаться о выполнении программы по обеспечению жильем многодетных семей и реализации проекта по улучшению жилищных условий молодых семей.

Формально, никаких нарушений нет: логично предположить, что многодетные семьи подпадают, в том числе, и под категорию молодых семей. Проблема в том, что при рождении третьего ребенка семья получает право на земельный участок, обеспеченный всей необходимой инфраструктурой. А вот с этим в Челябинске дела обстоят плохо: в городе попросту нет таких участков, а для их подготовки денег у мэрии не предвидится. Возможно, именно поэтому чиновники решили воспользоваться программой, направленной на решение несколько иных задач.

В итоге большинство семей, получивших сертификаты в рамках программы улучшения жилищных условий молодых семей, в 2018 году оказались многодетными: 27 из 41 семьи. При том, что в 2017 году многодетных семей среди получателей выплаты было всего 16. В итоге получается, что вместо создания условий для рождения детей, мэрия Челябинска решает свои внутренние проблемы, закрывая «дыры» по реализации программы о выделении земельных участков многодетным семьям. А выплаты на покупку квартир получают не молодые семьи, планирующие рождение ребенка, а семьи, детей уже родившие. Впрочем, чиновники мэрии Челябинска так не считают, а наоборот – гордятся такой формой реализации программы, призванной убедить рожать тех, кто сомневался из-за отсутствия жилплощади.

А многодетные семьи, которые (согласно проекту о выделении земельных участков) должны были создавать собственные приусадебные, а то и фермерские хозяйства, возвращаются в тесные многоэтажки – денег у них даже при 35%-ной субсидии зачастую хватает только на малометражные квартиры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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