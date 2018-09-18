Новые парки Челябинска оказались никому не нужны

Городские власти не торопятся брать на себя ответственность за содержание территорий, благоустраиваемых в рамках проекта «Комфортная городская среда».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», реализация проекта «Комфортная городская среда» закончилась ожидаемым скандалом.

Еще летом один из депутатов Челябинской городской Думы обвинил управление культуры Челябинска в саботировании передачи функций обслуживания парка в Ленинском районе мэрии. Тогда дошло до обвинений во лжи, брошенных парламентарием начальнику управления Дмитрию Назарову. Скандал попытались «спустить на тормозах», но оказалось, что проблема системная.

Сегодня в ходе заседания одной из комиссий городской Думы челябинские депутаты потребовали, чтобы мэрия, наконец-то, разобралась с содержанием общественных пространств в городе.

Оказалось, что на их обустройство в рамках программы «Комфортная городская среда» потрачены десятки миллионов рублей. Например, на благоустройство парка «Металлург» имени Тищенко было направлено 19,5 миллиона рублей. При этом контрольно-счетная палата города выявила неэффективное использование 280 тысяч рублей. А сквер «Семейный» в Ленинском районе обошелся казне в 35 миллионов рублей. При этом выяснилось, что собственность участка, на котором разместили парк, не разграничена, а территория не имеет проекта межевания.

Самое смешное, что сквер не обошла проблема асфальта, сошедшего вместе со снегом: несмотря на то, что автомобили по скверу не ездят, дорожки разрушились уже на следующий год после их асфальтирования.

Остается проблемным и сквер «Смолинский», из-за которого поссорились летом депутат гордумы и начальник управления культуры: несмотря на давние заверения чиновника о том, что сквер вяли на себя городские власти, его содержанием занимается районная администрация.

В управлении культуры пытаются оправдаться претензиями УФАС: ответственное за содержание парков и скверов учреждение «Городской сад имени Пушкина» корректирует устав, чтобы была возможность проводить торги, заявляют чиновники. Но депутатов это не устраивает. «В рамках программы «Городская среда» планируется создание или реконструкция 133 общественных пространств до 2022 года, – возмутился один из них. – Кто будет это обслуживать? По «Смолинскому» была задача поставить его на баланс горсада Пушкина, но обслуживает сквердо сих пор Ленинский район. В «Семейном» пробурили скважину, нужны люди, которые будут обслуживать насосное оборудование, фонтан. Где они? Непонятно».

Теперь с этим вопросом предстоит разобраться первому вице-мэру Челябинска Юрию Параничеву.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.09.18

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