Озеро Зюраткуль признано одним из самых красивых в России (ФОТО)

Озеро Зюраткуль вошло в ТОП самых красивых мест России.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве культуры Челябинской области, нтернет-портал «Интересная планета – путешествия и туризм», объединяющий 3,5 миллиона читателей, составил рейтинг 35 самых красивых мест России.

В список достопримечательностей попали природные парки, заповедники, горы, озера, пещеры, бухты, а также архитектура. Среди рейтинговых российских красот Ленские столы в Якутии, Долина гейзеров на Камчатке, Ласточкино гнездо в Крыму, Кунгурская пещера в Пермском крае и др. Конкуренцию Зюраткулю среди водных объектов составили озера Байкал и Селигер.

В итоге Зюртакуль в общем рейтинге занимает 14 место.

Напомним, Зюраткуль – единственное на Урале озеро, расположенное на такой высокой отметке – 724 метра над уровнем моря.

В современном состоянии озеро представляет собой серповидную чашу, окруженную горными хребтами, склоны которых покрыты горной тайгой (ель, пихта), переходящих в субальпийские луга, а на вершинах хребтов расположена горная тундра. Встречаются на Зюраткульских берегах и березовые рощи.

На «Каменном мысу» и мысу «Долгий ельник» сохранились нетронутые коренные участки темнохвойной тайги. На Южном Урале таких участков единицы. Горные массивы Зюраткуль, Москаль, Лукаш образуют в прибрежной части каменистые мысы, которые чередуются с заболоченными межгорными понижениями, болотами, увлажненными лугами.

Специалисты считают окрестности озера самыми экологически чистыми на территории Челябинской области.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.09.18

Новые парки Челябинска оказались никому не нужны. / Подводные камни пенсионной реформы: профессия – учитель. Правительство РФ наносит очередной удар системе образования. / Конец демографической (президентской) мечты: многодетные семьи возвращаются в тесные многоэтажки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»