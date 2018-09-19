Молодые южноуральцы погибли по дороге на юг

Молодые жители Катав-Ивановска погибли в ДТП на трассе М-4 «Дон» в Богучарском районе Воронежской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в 6 часов 10 минут по местному времени: Chery Tiggo, в котором находились южноуральцы, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком MAN. 20-летний водитель и 22-летняя пассажирка скончались до приезда скорой помощи.

По предварительным данным, южноуральцы направлялись на юг, сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. По факту ДТП полиция проводит проверку.

Воронеж, Павел Зварзин

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