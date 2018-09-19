Оно вернется: южноуральцам обещают второе бабье лето

Южному Уралу обещают второе бабье лето.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в регионе сохранится относительно теплая погода – до +21, но в большинстве районов пойдет дожди. В четверг резко похолодает: днем максимум +16, ночью возможно понижение температуры до +1. Вероятность дождей сохранится до конца недели.

Но в воскресенье синоптики прогнозируют начало очередного потепления – днем +20 и без осадков. Такая погода может продержаться до середины следующей недели.

Последние дни сентября обещают быть дождливыми и прохладными. А октябрь начнется по-настоящему осенней погодой – не выше +10 и затяжные дожди.

Челябинск, Павел Зварзин

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