В Челябинске строители заканчивают возведение «коробки» малого конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС

Губернатор Борис Дубровский проверил ход строительства объектов к саммитам ШОС и БРИКС.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главы региона, губернатор Челябинской области Борис Дубровский ознакомился с тем, как идет строительство конгресс-холла «Таганай-2020» по улице Труда и общественно-делового центра на набережной реки Миасс в Челябинске.

Как доложил Борису Дубровскому директор компании-застройщика конгресс-холла на улице Труда Алексей Наговицын, строители закончили монтаж каркаса здания главной части, работают над установкой кровли.

«За август смонтировали перекрытия большого конференц-зала, кровля почти смонтирована, планируем начать возводить внутренние стены зала. Параллельно этому идет монтаж металлоконструкций (300 тонн смонтировали за август), монтаж каркаса, установка внутренних лестниц – их много. В ближайшее время планируется приступить к установке фасадов», – пояснил Алексей Наговицын.

Будет благоустроена прилегающая к конгресс-холлу территория, включая объекты шаговой доступности. По словам Алексея Наговицына, сейчас решаются вопросы с предоставлением банковского кредита и госгарантий. Срок сдачи объекта – 4 квартал 2019 года.

Затем глава региона осмотрел стройплощадку общественно-делового центра на набережной реки Миасс. Как доложил Борису Дубровскому гендиректор ХП «Конгресс-холл» Виталий Передерий, строительство идет активно. Приступили к пробной заливке бетона на набережной.

Борис Дубровский дал поручение по благоустройству набережной со стороны областной филармонии. «У зданий филармонии и картинной галереи есть свой стиль, который, конечно, стоит сохранить. При этом фасады нуждаются в обновлении. По возможности, надо открыть пространство, а прилегающую территорию берега реки Миасс благоустроить», – подчеркнул Борис Дубровский.

Общественно-деловой центр будет состоять из 37 этажей, площадь составит 110 тысяч квадратных м. Ожидается, что к моменту проведения саммитов здание введут в эксплуатацию, благоустроят близлежащую территорию. В рамках объезда Борис Дубровский осмотрел, как идут работы по строительству развязки.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.09.18

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