Прокуратура требует наказать педагогов детских садов Магнитки, из которых сбежали дети

В Магнитогорске прокуратура поставила вопрос о наказании должностных лиц за уходы малолетних детей из дошкольных учреждений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска провела проверку по факту самовольного ухода двух малолетних детей из детских образовательных учреждений.

Установлено, что 4 сентября двухлетний малыш во время утренней прогулки самовольно покинул территорию одного из детских садов через свободно открытые входные ворота учреждения. В этот же день нашла на проезжей части дороги около дома №4 по улице Октябрьская проходящая мимо горожанка, которая передала ребенка обратно в детский сад.

В другом дошкольном учреждении 6 сентября трехлетний воспитанник после ужина вышел из здания детского сада и также покинул территорию через ворота. В тот же день его накшла женщина на остановочном комплексе «Химчистка» в Магнитогорске и отвела ребенка в отдел полиции.

«В связи с нарушениями прав детей, выразившимися в отсутствии безопасных условий воспитания, присмотра и ухода за обучающимся, прокуратурой района руководителям детских образовательных учреждений, а также главе Магнитогорска внесены представления об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности», – сообщили в прокуратуре.

В отношении заведующих детских учреждений прокуратурой района вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении, которые направлены для рассмотрения мировому судье.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования поставлено на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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