Суд запретил мэрии Копейска платить за ремонт фонтана в центре города

Суд запретил копейским чиновникам рассчитываться с подрядчиком.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство ведомства о принятии обеспечительных мер в виде запрета управлению строительства Копейска осуществлять приемку и оплату выполненных работ.

Напомним, ранее Челябинское УФАС России установило, что муниципальное учреждение Копейского городского округа «Управление строительства» заключило контракт на выполнение подрядной организацией комплекса мероприятий по капительному ремонту фонтана на площади Славы с единственным поставщиком ООО «Флагман» (Еманжелинск) без проведения конкурентных процедур.

«Случаи осуществления закупки у единственного поставщика регламентированы законодательством о контрактной системе. К таким случаям относится закупка работ вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы», – напомнили в антимонопольной службе. Между тем, копейские чиновники решили не проводить конкурс, чтобы успеть сдать объект к Дню города.

Ведомство обратилось с исковым заявлением в суд о признании недействительным контракта, заключенного 6 августа этого года по цене 16,9 миллиона рублей, и применении последствия недействительности сделки.

Также Челябинское УФАС России заявило в суд ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде приостановления исполнения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: запретить ООО «Флагман» выполнять работы по капитальному ремонту фонтана и запретить заказчику осуществлять приемку и оплату выполненных работ.

В своем определении Арбитражный суд Челябинской области указал, что запрошенная управлением мера обеспечивает баланс интересов сторон и сохраняет существующее состояние отношений между сторонами до разрешения спора, поскольку в случае исполнения сторонами в период рассмотрения настоящего дела оспариваемого контракта возможность защиты и восстановления нарушенных прав будет утрачена.

Заседание Арбитражного суда Челябинской области по рассмотрению искового заявления назначено на 17 октября.

Также добавим, что за нарушение законодательства о контрактной системе антимонопольная служба ранее вынесла постановление о наложении штрафа в размере 50 тысяч рублей в отношении должностного лица МУ Копейского городского округа «Управление строительства».

Между тем, работы по капитальному ремонту фонтана уже завершены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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