Главу Коркинского района отправили в отставку

Собрание депутатов приняло отставку главы Коркинского района Евгения Валахова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее решение муниципальный парламент принял сегодня утром. Ранее досрочное сложение полномочий главы согласовал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Временно исполняющим обязанности руководителя района назначен 58-летний Владимир Шукаев, бывший до этого первым заместителем главы. Он поблагодарил депутатов за оказанное доверие и сказал, что впереди много работы (прежде всего, начало отопительного сезона).

22 сентября стартует прием заявлений от претендентов на пост главы. 14 ноября состоится конкурс по отбору кандидатов. В конкурсной комиссии районное собрание депутатов будут представлять вице-спикер Владимир Винокуров, бывший директор Челябинской угольной компании Валерий Кальянов и руководитель комплексного центра социальной защиты населения района Николай Швец.

Таким образом, косвенное подтверждение получает версия о том, что на пост главы района будет избрана имеющая поддержку РМК председатель собрания депутатов Наталья Лощинина: участие в конкурсной комиссии не позволило бы ей это сделать, как не позволит Валерию Кальянову, считавшемуся протеже владельца группы компаний «Южуралзолото» Константина Струкова.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.09.18

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