Специалисты ведущих областных больниц начала выездные приемы в селах Южного Урала

Врачи областных больниц за полтора месяца посетят 12 районов Челябинской области.

Как сообщили «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, по поручению главы региона специализированные бригады ведущих областных больниц начали вести приемы в сельских районах Южного Урала. График выездных бригад медиков на сентябрь-октябрь 2018 года уже известен. За это время врачи проконсультируют жителей 12 районов региона.

В начале сентября на заседании Совете муниципальных образований губернатор Челябинской области Борис Дубровский вместе с главами принял решение организовать дополнительные выезды врачей-специалистов в 12 сельских территорий Челябинской области.

«Жители отдаленных деревень области зачастую не могут попасть к узким специалистам, в том числе из-за удаленности территорий, из-за отсутствия в местных больницах и поликлиниках таких специалистов. Поэтому мы должны обеспечить доступ к таким врачам с помощью мобильных бригад. Опыт выездных форм работы у нас есть – в области не первый год оказывается плановая лечебно-консультативная медицинская помощь с использованием мобильных комплексов. Надо эту практику расширять. Наша задача – сделать медицину доступнее для жителя каждого населенного пункта», – отметил Борис Дубровский.

С 17 сентября по 31 октября выездные консультации пройдут в 12 районах области, в том числе в Сосновском, Еманжелинском, Троицком, Уйском, Пластовском и Красноармейском районах. Прием будут вести врачи областной больницы, областного перинатального центра, областной детской больницы. В состав бригад входят кардиологи, эндокринологи, офтальмологи, врачи функциональной диагностики, неврологи, хирурги, пульмонологи, гастроэнтерологи, эндоскописты, ревматологи и другие специалисты.

По данным областного минздрава, ежегодно, на основе анализа уровня заболеваемости и заявок, направленных учреждениями здравоохранения Челябинской области, составляется план-график выездной работы врачей в муниципальные образования региона. На этот год запланировано более 280 выездов в территории.

В Челябинской области оказание плановой лечебно-консультативной, профилактической медицинской помощи с использованием выездных мобильных комплексов осуществляет 21 клиника. Только за 2017 год выездные бригады осмотрели и проконсультировали 56 тысяч 279 человек, на 2,5% больше, чем в 2016 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.09.18

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