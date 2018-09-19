Три челябинских отеля получили «звезды»

Три гостиницы Челябинска прошли классификацию и получили «звезды».

Как сообщили «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, центр развития туризма Челябинской области выдал свидетельства о прохождении классификации отелям «Аврора» и «Маркштадт», в конце сентября свидетельство ждет и Smolinopark. Smolinopark и «Маркштадт» получили категорию «четыре звезды», «Аврора» – «три звезды».

Сведения о «звездном» статусе этих гостиниц уже появились в федеральном перечне туристских объектов.

Присвоение «звездочек» – довольно кропотливая работа. Эксперты выборочно проверяют несколько номеров различной категории и оценивают все: от количества и размера полотенец до наличия потолочного светильника или телефонной трубки в ванной комнате. Срок действия свидетельства – три года.

Отметим, что пока в федеральный перечень внесены всего 14 гостиниц и иных средств размещения (хостелов, гостевых домов, мини-отелей), расположенных в Челябинской области. Однако ситуация уже через год должна в корне измениться: в феврале этого года принят федеральный закон, запрещающий предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении категории. Закон будет вступать в силу поэтапно: с 1 июля 2019 года – для крупных гостиниц с номерным фондом более 50 номеров; с 1 января 2020 года – для гостиниц с номерным фондом более 15 номеров и с 1 января 2021 года – в отношении всех гостиниц. Таким образом, прохождение классификации является обязательным условием для дальнейшей работы в гостиничном бизнесе.

В Челябинской области получение гостиницами категории от трёх звезд и выше стимулируется и региональным законодательством. Так, 3 июля 2018 года южноуральские парламентарии утвердили поправки в закон «О налоге на имущество организаций». Изменения освобождают гостиницы от налога на имущество при получении ими свидетельства о прохождении классификации. Льгота будет действовать до 31 декабря 2024 года. Такие меры, по мнению законотворцев, должны стимулировать развитие сферы гостеприимства в преддверии саммитов ШОС и БРИКС.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.09.18

Российская экономика под давлением: риск стагнации вновь актуален. / Специалисты ведущих областных больниц начала выездные приемы в селах Южного Урала. / Главу Коркинского района отправили в отставку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»