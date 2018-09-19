Не дала выпить: в Челябинской области подросток забил женщину насмерть

В Челябинской области воспитанник детского дома до смерти забил женщину.

Как сообщили «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении 17-летного воспитанника детского дома, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, ночью 15 сентября пьяный подросток зашел в один из частных домов в селе Чесма, где проходило коллективное застолье. Здесь в ходе бытовой ссоры нанес он избил 49-летнюю женщину, выпивавшую со своими знакомыми. Травмы, полученные потерпевшей стали причиной ее смерти. Ссора между подростком с женщиной могла вспыхнуть после ее отказа дать детдомовцу спиртное.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.09.18

Три челябинских отеля получили «звезды». / Российская экономика под давлением: риск стагнации вновь актуален. / Специалисты ведущих областных больниц начала выездные приемы в селах Южного Урала. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»