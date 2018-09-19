Число южноуральцев, заболевших после укуса клеща, перевалило за сотню

Больше ста жителей Челябинской области заболели после укуса клеща.

Как сообщили «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении 17-летного воспитанника детского дома, со второй половины августа в Челябинской области отмечается осенний подъем активности клещей.

По данным еженедельного мониторинга на 14 сентября в медицинские организации Челябинской области обратилось 18 тысяч 473 пострадавших от укуса клещей, в том числе 4 тысячи 638 детей, из них за последнюю неделю – 610 жителей, что превышает средний многолетний уровень в 1,4 раза. За аналогичный период 2017 года пострадало 20 тысяч 886 человек, в том числе 4 тысячи 855 детей.

Госпитализировано с подозрением на клещевые инфекции 257 человек, в том числе 30 детей. Зарегистрировано в текущем году 52 случая заболевания клещевым энцефалитом и 54 случая заболевания клещевым боррелиозом. Три случая заболевания клещевым энцефалитом связано с употреблением сырого козьего молока.

С начала сезона в области исследован от населения 5 тысяч 171 клещ на зараженность клещевыми инфекциями: из них 0,7% клещей инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 15,5% – боррелиями.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.09.18

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