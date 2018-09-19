На южноуральской трассе столкнулись машины-призраки: есть пострадавшие

ДТП в Челябинской области превратилось в уравнение с четырьмя неизвестными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла 18 сентября на автодороге «Уйское – Белово – Токмасский – Магнитогорск».

Среди бела дня столкнулись две легковушки: ВАЗ-2109 и ВАЗ-21099 водитель одного из автомобилей, выезжая с второстепенной магистрали, не пропустил ехавшего по основной. «В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2109 получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимацию Чебаркульской больницы, – пишет Telefakt.ru. – Водителю автомобиля ВАЗ-21099 назначено амбулаторное лечение».

Интересно, что ни у одного из южноуральцев, управлявших легковушками, не было водительских прав, а сами машины не имели регистрации. Теперь незадачливым водителям грозит административная ответственность.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.09.18

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