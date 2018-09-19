В страшной аварии на М-5 трое погибли, ребенок вылетел в окно

В Челябинской области на трассе М-5 из-за ДТП три человека погибли, еще двое – пострадали.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, сегодня на 1613 километре трассы М-5 произошло крупное дорожно-транспортное происшествие.

На месте аварии работали спасатели Усть-Катавского отряда поисково-спасательной службы Министерства общественной безопасности Челябинской области. Произошло столкновение двух грузовых автомобилей IVECO и Hyundai и легкового автомобиля Mercedes. Водителям большегрузов помощь спасателей не понадобилась. В аварии пострадали пять человек из Mercedes.

Погибло 3 человека – водитель и два пассажира. Еще два человека, девушка 20 лет и ребенок 3 лет, вылетели из машины во время столкновения и получили черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы. Оба были доставлены в больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.09.18

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